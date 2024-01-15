Статус кандаса в 2023 году получили более 21,3 тыс. этнических казахов

21 325 этнических казахов получили статус кандаса в 2023 году, сообщает в понедельник пресс-служба министерства труда и социальной защиты. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 128,3 тыс. этнических казахов.

В ведомстве отметили, что 50,3% прибывших в Казахстан являются выходцами из Узбекистана, 21,5% – из Китайской Народной Республики, 10,2% – из Монголии, 9,2% – из Туркменистана, 6,8% – из России и 2% – из других стран.

В Минтруда напомнили, что для расселения кандасов определены трудодефицитные регионы – Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

«По состоянию на 1 января 2024 года в регионы расселения переселено 2 337 кандасов, что соответствует утвержденной квоте на 2023 год», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, кандасам, расселяющимся в труднодефицитных регионах, предоставляются меры государственной поддержки. В их числе субсидии на переезд в размере 70 МРП на каждого члена семьи, на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП.

В 2023 году различные меры поддержки оказаны 2 126 кандасам.