Владельцы электромобилей в Казахстане не будут платить за коммунальную парковку

Депутаты мажилиса в среду в первом чтении приняли проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей», а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Поправками закрепляются понятия «электромобиль» и «электрозарядная станция» и предусматривается освобождение их владельцев от оплаты парковки, поскольку для них будет создана своя инфраструктура.

Как рассказал депутат Самат Мусабаев, при проектировании дорог будут определяться отдельные места для электрозарядных станций, в том числе в общественных местах и в жилых зонах. Разрабатывать правила проектирования, установки, технической эксплуатации таких станций в жилых зонах будет уполномоченный орган по делам архитектуры и градостроительства, а акиматам областей и городов республиканского значения принимать решения о размещении электрозарядных станций.

Кроме того, местные исполнительные органы будут отвечать за оборудование стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, на вокзалах, торговых рынках, театрах, цирках, кинотеатрах, парках культуры и отдыха, а также на площадях, проспектах, улицах, кварталах.

Еще одна норма дает возможность владельцам электромобилей использовать бесплатные парковочные места на коммунальных платных автостоянках.

А в Кодекс об административных правонарушениях вносится норма по запрету водителям обычных транспортных средств стоять на парковках для электромобилей. За это нарушение будут штрафовать.

На 1 января 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 812 электромобилей, а к концу года – уже 7 793. Как подчеркнул депутат, это говорит о спросе на «зеленые автомобили и требует развития необходимой инфраструктуры».