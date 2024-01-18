Биологи отрицают влияние сточных вод отеля Rixos на гибель лебедей в Мангистауской области

Количество погибших лебедей в Мангистауской области выросло до 1 018, сообщила пресс-служба акимата региона. На озере Караколь с 21 декабря обнаружено 977 туш лебедей, а на берегу Каспия с 11 января – 41. В регионе ждали орнитологов из Алматы для дополнительных исследований, однако одна из них заявила, что сточные воды отеля Rixos не влияют на массовый падеж птиц.

По словам кандидата биологических наук, орнитолога и независимого эксперта, а также члена Союза охраны птиц Казахстана и Мензбировского орнитологического общества Виктории Ковшарь, несмотря на то, что пик заболеваемости птичьим гриппом прошел, количество смертей птиц будет увеличиваться.

«На Каспии регулярно фиксируются случаи этого заболевания. Вирус обычно ориентирован на определенные виды птиц, например, в 2015 году был птичий грипп, который поразил кудрявого пеликана, не затронув розового пеликана, который гнездился с ним на одних и тех же колониях. Отсюда следует, что гибель лебедей на озере Караколь – это не уникальный случай. Мы видим, что здесь в основном погибают молодые особи, плохо подготовленные к зиме. Это естественный процесс, не поддающийся ручному вмешательству», - заявила она.

Она отрицает версию, что к гибели птиц привели сточные воды в озеро Караколь.

«Общая численность лебедей, зимующих в Мангистау, составляет 50 тысяч особей. Максимум 2% из общей численности лебедей погибли. Что касается сливов, они не влияют на гибель лебедей. Сброс сточных вод не связан с этим, поскольку не сильно влияет на биохимический состав озера. Органика, поступающая в озеро, не вредит, а, наоборот, помогает; если бы вредила, птицы бы стали больными, погибали бы не только лебеди», - сказала орнитолог.

Биолог и председатель совета Региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта» Адильбек Козыбаков также считает, что слив сточных вод тут ни при чем.

«Вокруг озера Караколь и проблемы с уменьшением численности лебедей ходят различные мифы. Например, миф о голоде, который породил идею кормления сухим кормом. Но этот метод – настоящая угроза, так как сухой корм может негативно влиять на пищеварительную систему птиц. Еще один распространенный миф, утверждение, что сброс сточных вод – главная причина гибели лебедей. Как биолог, я выражаю протест против сливов, однако нам следует осознанно понимать, что в данном случае мы столкнулись с птичьим гриппом. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований, а также тот факт, что, помимо лебедей, никто не страдает», - сказал он.

Напомним, что с 21 декабря 2023 года в Актау на озере Караколь начался массовый падеж лебедей-шипунов. Большинство из них – молодняк. Результаты первичных анализов предполагали, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер. К тому же в озере были обнаружены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в Караколь гостиницей Rixos. В отношении гостиницы была назначена проверка.

Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных вод в озеро Караколь. Однако он утверждает, что сбрасываются отчищенные сточные воды, так как у отеля есть своя канализационно-очистительная система.