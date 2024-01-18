Плотина на канале имени Сатпаева находится в критическом состоянии – сенатор

Одна из плотин канала имени Сатпаева, которая в ведении РГП «Казводхоз», находится в аварийном состоянии, несет угрозу и требует срочной реконструкции, заявил депутат сената Ернур Айткенов.

«Плотина № 87 гидроузла № 4 находится в аварийном состоянии. В 2019 году была проведена реконструкция, однако работы оказались некачественными и не в полном объеме. На сегодняшний день канал находится в плохом техническом состоянии и требует реконструкции. Недоработки могут привести к аварии и разрыву технологической цепи каскада сооружений, так как при осмотре плотины представителями акимата Павлодарской области и центральных госорганов с привлечением специалистов было установлено наличие разрушения тела плотины», - сказал Айткенов в четверг в ходе пленарного заседания сената.

Депутат обеспокоен техническим состоянием инфраструктуры канала имени Каныша Сатпаева, расположенного в бассейне Иртыш. Он считает, что для содержания в технически исправном состоянии насосных станций, гидротехнических сооружений для обеспечения бесперебойной подачи воды населению, промышленности и для нужд сельского хозяйства необходимо провести его реконструкцию и модернизацию.

«Прошу обратить внимание на указанные проблемы и принять своевременные меры по сохранению водных ресурсов реки Иртыш, которые позволят избежать кризисных ситуаций, связанных со снижением полноводности бассейна». - попросил премьер-министра Алихана Смаилова сенатор.

В целом, по данным сенатора, за последние три года на территориях Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей продолжается маловодный период. В частности, площади затопления пойменных сенокосов уменьшились с 80% до 30%, а а также ухудшается состояние пойменных земель, нереста рыбы и заготовки кормов.