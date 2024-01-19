Казахстан направит на Голанские высоты самостоятельный миротворческий контингент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к парламенту по вопросу направления казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН. В пятницу в ходе совместного заседания палат парламента министр обороны Руслан Жаксылыков сообщил, что предлагается направить до 430 миротворцев в Сирию, Израиль, Палестину, Южный Судан и район Абьей на границе Северного и Южного Судана. Парламент это одобрил.

Жаксылыков сообщил, что внесено предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) для участия в следующих миссиях ООН: по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF, Сирия – Израиль); по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO, Палестина – Израиль); в Южный Судан (UNMISS); а также временные силы ООН по обеспечению безопасности в районе Абьей (UNISFA, Судан). Глава Минобороны подчеркнул, что Вооруженные силы Казахстана готовы выделить как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и специализированные подразделения – пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные, которые наиболее востребованы в миссиях ООН.

Особо он отметил направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.

«Развертывание планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия контингента в миссии (подлежит ратификации – В.). Транспортировка контингента и имущества будет осуществлена за счет казахстанской стороны», - уточнил министр.

Конкретные подразделения и операции со сроками развертывания будут определены в ходе работы с Секретариатом ООН. Для каждой миротворческой операции будет разработана соответствующая нормативно-правовая база.

Жаксылыков напомнил, что с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центрально-Африканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии «Временные силы ООН в Ливане» в составе миротворческого подразделения. В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: шесть офицеров в Западной Сахаре, два офицера в ЦАР, два офицера в Демократической Республике Конго, девять военнослужащих в Ливане.

Позже в кулуарах он уточнил, что на перевозку вооружения, боеприпасов и техники будет выделено около $8 млн.