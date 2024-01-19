МВД и Генпрокуратура не могут назвать, сколько похищенного во время Qantar оружия еще не найдено

Ни министерство внутренних дел, ни генеральная прокуратура не смогли ответить на запрос «Власти», сколько оружия, похищенного во время Январских событий, все еще не найдено. В ответах на официальные запросы редакции госорганы перенаправили друг к другу, не дав никакой информации.

7 ноября 2022 года начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщал, что правоохранительные органы продолжают поиски 2 026 единиц оружия, похищенного во время Январских событий 2021 года. С тех пор ни одно ведомство больше не озвучивало цифру, сколько конкретно оружия все еще не найдено.

«Досудебное расследование по уголовным делам о январских событиях проводилось межведомственными следственно-оперативными группами под руководством специальных прокуроров. Таким образом, для получения запрашиваемых сведений, необходимо обратиться в генеральную прокуратуру Республики Казахстан», - ответили в МВД на запрос.

Редакция обратилась с аналогичным запросом в надзорный орган, однако в Генпрокуратуре заявили, что по каждому факту хищения оружия расследованием уголовных дел, а также его поискам занимаются уполномоченные подразделения МВД.

«За получением детальной информации по количеству похищенного и установленного оружия рекомендуем обратиться в МВД РК», - ответили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе сообщили, что межведомственной следственно-оперативной группой под руководством Службы генеральной прокуратуры продолжается расследование уголовного дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, а также «иных тяжких уголовных правонарушений» в период Январских» событий». Но в соответствии с требованиями ст.201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.