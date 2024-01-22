Единый закон в сфере профилактики правонарушений разработают в Казахстане

Система профилактики преступлений в Казахстане неэффективна и требует обновления, а из поля зрения правоохранительных органов выпадает «значительная доля лиц, относящихся к группе риска», заявил в понедельник в ходе коллегии министерства внутренних дел президент Касым-Жомарт Токаев.

«Назрела потребность в разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений. В законопроекте следует полностью пересмотреть перечень лиц, подлежащих профилактическому воздействию. Нужно четко прописать компетенции ответственных органов, механизмы координации, инструменты индивидуальной профилактики, – заявил Токаев.

По мнению президента, зачастую главной причиной преступлений является асоциальный образ жизни. Поэтому, считает он, важно точечно работать с лицами, склонными к нарушению закона, нивелировать все предпосылки их антиобщественного поведения.

«Однако надо признать, что на сегодня система профилактики преступлений неэффективна и требует кардинального обновления. Из поля зрения выпадает значительная доля лиц, относящихся к группам риска», - высказался глава государства.

Он констатировал, что сегодня индивидуальная профилактика сведена к ограничительно-принудительным мерам, а на уровне местных сообществ эта работа ведется несистемно и нет действенных механизмов координации.