Назначен глава комитета уголовно-исполнительной системы МВД

В МВД прошло заседание с участием начальников служб центрального аппарата и территориальных департаментов, городских управлений и районных отделов полиции, командующих региональных командований и соединений Национальной гвардии. В ходе заседания представлены назначенные новые руководители ряда служб и подразделений ОВД, сообщает Polisia.kz.

По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен Канат Нурмагамбетов, ранее занимавший должность начальника департамента по борьбе с организованной преступностью.

На должность председателя КУИС назначен Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области. В 2019 году он был первым заместителем председателя КУИС, после - и.о. председателя комитета.

Саркытбай Кусаинов назначен на должность начальника департамента полиции области Жетысу. До этого он был заместителем начальника департамента по противодействию наркопреступности.

На заседании министр внутренних дел Ержан Саденов критике работу департаментов полиции, где замечен рост отдельных видов преступлений и снижена раскрываемость. Он напомнил о предстоящей аттестации, отметив, что в этом году министерство будет повышать качество кадров. Также глава МВД поручил организовать системную работу нарядов, обеспечить постоянный эффект присутствия полиции – максимальный охват улиц, дворов, усилить профилактическую работу в школах и вузах, а начальникам территориальных департаментов полиции – проводить личные приемы граждан, обеспечить соблюдение конституционных прав и сроков расследования, задействовать на миграционную линию все службы: патрульных, участковых, оперативников.