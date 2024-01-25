Парламент Казахстана ратифицировал соглашения о гарантированной защите инвестиций Катара и Сингапура

Казахстан берет на себя обязательство поощрять и защищать инвестиции Катара и Сингапура. Аналогичные гарантии будут действовать для казахстанских инвесторов в этих странах. Соответствующие законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Сингаруп о взаимном поощрении и защите инвестиций» одобрил в четверг сенат.

«Соглашение носит рамочный характер, направленный на закрепление взаимных международно-правовых гарантий прав инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности на территории двух сторон. Данное соглашение обеспечивает защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям», - сказал сенатор Андрей Лукин.

Также регламентируется порядок взаимодействия сторон, осуществления платежей и переводов, в том числе устанавливаются ограничения на них, порядок урегулирования споров между стороной и инвестором другой стороны. Каждая сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.

Соглашение с Сингапуром, отметил в свою очередь сенатор Сергей Ершов, носит «зонтичный» характер и направлено на закрепление на международно-правовом уровне гарантий прав инвесторов от политических рисков при осуществлении инвестиционной деятельности на территории сторон.

«Закон направлен на аналогичные требования к инвестиционному режиму с обеих сторон, а также оговариваются условия компенсации за убытки и переводы, при этом стороны не будут национализировать, экспроприировать инвестиции инвесторов и оговаривают условия в случае наступления таких случаев», - пояснил депутат.

По данным сенаторов, на сегодняшний день национальные и частные компании Казахстана и Катара напрямую прорабатывают проекты в различных секторах экономики на общую сумму $1,35 млрд.