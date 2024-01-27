Небольшое землетрясение вновь почувствовали в Алматы

В городе ощутимость составила 2 балла
В 15:03 по местному времени в 257 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая вновь произошло землетрясение, сообщает сеть сейсмостанций МЧС.
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