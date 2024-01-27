В городе ощутимость составила 2 балла
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Небольшое землетрясение вновь почувствовали в Алматы

В 15:03 по местному времени в 257 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая вновь произошло землетрясение, сообщает сеть сейсмостанций МЧС.

В эпицентре магнитуда составила 5,5. В Алматы ощутимость составила 2 балла.

Это землетрясение – очередной афтершок сильного землетрясения, которое произошло в ночь на вторник в том же районе.

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