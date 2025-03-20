Будут обновлены лечебные корпуса, закуплено новое оборудование
В Алматы планируют провести реконструкцию горбольниц №7 и №4
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На усовершенствование сферы здравоохранения Алматы дополнительно предусмотрено 18,7 млрд тенге. Часть денег будет направлены на начало масштабной реконструкции медицинских учреждений города, сообщила пресс-служба акимата города со ссылкой на руководителя управления финансов Каната Сухамбекова.

Так, планируется начать реконструкцию Городской клинической больницы № 7 в микрорайоне Калкаман и Городской клинической больницы № 4в Турксибском районе.

По данным акимата, в рамках реконструкции будут обновлены лечебные корпуса, закуплено современное медицинское оборудование, внедрены новые системы вентиляции и энергосбережения.

Кроме того, в Бостандыкском районе Алматы появится современная новая поликлиника на 500 посещений. А в июле в микрорайоне Саялы в Алатауском районе и на улице Айбасова в Турксибском районе завершится строительство семейно-врачебных амбулаторий.

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