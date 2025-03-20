В Алматы планируют провести реконструкцию горбольниц №7 и №4

Будут обновлены лечебные корпуса, закуплено новое оборудование
На усовершенствование сферы здравоохранения Алматы дополнительно предусмотрено 18,7 млрд тенге. Часть денег будет направлены на начало масштабной реконструкции медицинских учреждений города, сообщила пресс-служба акимата города со ссылкой на руководителя управления финансов Каната Сухамбекова.
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