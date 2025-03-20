Генпрокуратура в третий раз отказалась отвечать на вопросы о расследовании убийства Айдоса Садыкова

Генеральная прокуратура Казахстана в третий раз отказалась отвечать на любые вопросы о расследовании убийства журналиста Айдоса Садыкова, ссылаясь на тайну следствия, несмотря на заверения вести расследование открыто.

«В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту убийства Садыкова А. Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению», – говорится в ответе Генпрокуратуры на третий запрос «Власти».

Аналогичным образом в Генпрокуратуре отвечали в августе и сентябре прошлого года.

В надзорном добавила, что в рамках уголовного дела в компетентные органы Украины направлен запрос об оказании правовой помощи.

«Власть» в своем запросе пыталась выяснить, получил ли Казахстан от генеральной прокуратуры Украины запрос о международной правовой помощи по делу об убийстве журналиста Айдоса Садыкова и когда ожидается предоставление ответа украинской стороне. Генпрокуратура также не ответила на вопрос о статусе подозреваемого Жаканбаева, который сам сдался полиции.

18 июня 2024 года на оппозиционного журналиста и автора канала «Бәсе» Айдоса Садыкова было совершено покушение в Киеве. Он получил ранение в голову и 13 дней находился в реанимации, где скончался ночью 2 июля.

По данным офиса генерального прокурора Украины, к преступлению причастны двое граждан Казахстана. По версии следствия, Жаканбаев и Каратаев прибыли в Украину 2 июня, после чего организовали слежку за Садыковым. Они уехали из страны в день совершения покушения на журналиста.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение на Садыкова, заявил о готовности правоохранительных органов страны помочь в расследовании. Спикер сената Маулен Ашимбаев позднее сказал, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении.

13 марта Киевская городская прокуратура сообщала, что 16 января 2025 года Генпрокуратура Украины направила Казахстану запрос о международной правой помощи по делу об убийстве журналиста Айдоса Садыкова, на который к тому моменту не получила ответ.

Айдос Садыков и Наталья Садыкова – авторы оппозиционного канала «Бәсе». Они переехали в Украину в 2014 году после возбуждения уголовного дела в отношении Натальи Садыковой. Айдос Садыков, по его словам, также подвергался уголовному преследованию по политическим мотивам. Осенью 2023 года казахстанские власти объявили Садыковых в розыск, выдвинув обвинения в разжигании социальной розни.