В Кыргызстане у бывшего замглавы таможни Матраимова изъято активов на $80 млн. – глава спецслужбы

«Райымбек Матраимов сбежал, а стоимость его конфискованного в Бишкеке и Оше имущества достигла $80 млн. У него в собственности было много предприятий, строек, земельных участков, заводов и фабрик», — цитирует его выступление Kloop.

Ташиев заявил, что власти отберут у Матраимова «все его активы по всему Кыргызстану».

«Не оставим даже одной сотки земли. Он даже если вернется, уже не будет прежним “Райымом миллионом”. Отныне он, если хочет жить нормально и прокормить себя, то пусть берет торговую точку на рынке, как все нормальные люди, и занимается торговлей. Если он не желает этого делать, то ему будет тяжело себя прокормить. Не будет клана как раньше, ни одного Матраимовского клана не будет», - сказал Ташиев.

На каких правовых основаниях обеспечивается изъятие активов Матраимова глава спецслужбы не пояснил.

Ранее на этой неделе Матраимов был объявлен в розыск в Кыргызстане. Его обвиняют в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни Кыргызстана, а в целом работал в таможенных структурах более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы Таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет. После этого дело в отношении Матраимова было закрыто, а сам он оставался в Кыргызстане. При этом спецслужбы заявляли, что не нашли подтверждения информации журналистов о том, что у Матраимова есть многочисленные активы за рубежом.

В прошлом году после того, как в Бишкеке при задержании был убит криминальный авторитет Камчы Кольбаев, спецслужбы вызывали Матраимова на беседу, но задержан он не был. В ноябре 2023 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев объявил о том, что сейчас идет «чистка госорганов» и заявил, что «отныне в Кыргызстане не будет мафии Кольбаева и мафии Матраимова». После этого заявления из госслужбы, в том числе таможни, были уволены десятки человек за связи Матраимовым, а сам он, по данным СМИ, уехал в Дубай.