Журналистам Радио «Азаттык» отказано в аккредитации из-за нарушения законодательства – Ашимбаев

Министерство иностранных дел Казахстана не продлили или не выдали новую аккредитацию журналистам Радио «Азаттык» (представительство «Радио “Свободная Европа”/Радио “Свобода”) из-за того, что редакция и сами журналисты неоднократно нарушали законодательство в сфере средств массовой информации, заявил в четверг в кулуарах сената спикер палаты Маулен Ашимбаев.

«По информации МИД, такое решение было принято на основе того, что редакция и журналисты Радио “Азаттык” неоднократно нарушали законодательство Республики Казахстан в сфере СМИ и, в частности, положения о деятельности представительств иностранных СМИ и их журналистов на территории нашей страны», - заявил Ашимбаев.

При этом он не уточнил, какие именно это нарушения, и предложил за более подробной информацией обратиться в министерство иностранных дел.

В целом Ашимбаев считает, что в Казахстане обеспечивается свобода слова и для этого принимаются все необходимые меры.

Ранее «Азаттык» сообщил, что МИД не выдал или не продлил аккредитации по меньшей мере 36 журналистам, некоторым из них аккредитации не продлевали с 2022 года. Согласно правилам, решение о предоставлении или отказе в аккредитации репортеру иностранного СМИ принимается в течение двух месяцев после получения заявления. В случае отказа в предоставлении аккредитации репортеру должны предоставить обоснование. В сентябре и октябре прошлого года «Азаттык» подал новые обращения с просьбой о выдаче аккредитации и пролонгации аккредитации в отношении более трех десятков сотрудников, но не получил ответа по существу. В конце октября в рамках административного дела Специализированным межрайонным административным судом Астаны было утверждено соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации. По нему министерство должно было предоставить новый ответ до 27 декабря 2023 года включительно. Ответ пришел 3 января этого года. В нем МИД Казахстана сообщил «Азаттыку», что не предоставит аккредитацию его корреспондентам.

30 января Радио «Азаттык» подало иск в Специализированный межрайонный административный суд Астаны, требуя признать незаконным и отменить решение МИД Казахстана об отказе в выдаче и продлении аккредитаций журналистам издания.