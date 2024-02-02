Около тысячи автомобилей скопилось на трассах в Жамбылской области из-за непогоды

Принимаются меры по вызволению автомобилей из снежных заносов
Из-за обильного снегопада, сильного ветра и ограничения видимости закрыто движение на участке автобана Западная Европа – Западный Китай с 534 км по 593 км с Тараза до границы Туркестанской области, а также на участке трассы Мерке – Шу – Бурылбайтал с 161 км (с. Бирлик) по 273 км (с. Бурылбайтал) для всех видов автотранспорта и закрыт ряд автодорог местного значения, сообщает пресс-служба акимата Жамбылской области.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые