Около тысячи автомобилей скопилось на трассах в Жамбылской области из-за непогоды

Из-за обильного снегопада, сильного ветра и ограничения видимости закрыто движение на участке автобана Западная Европа – Западный Китай с 534 км по 593 км с Тараза до границы Туркестанской области, а также на участке трассы Мерке – Шу – Бурылбайтал с 161 км (с. Бирлик) по 273 км (с. Бурылбайтал) для всех видов автотранспорта и закрыт ряд автодорог местного значения, сообщает пресс-служба акимата Жамбылской области.

По данным акимата, возле Тараза скопилось 350 грузовых и 50 легковых автомобилей, на станции Акшолак в Байзакском районе – 100 грузовых автомобилей, близ села Акыртобе в районе Т. Рыскулова – 200 машин, около села Кайнар в Кордайском районе – 200.

«Водителей и пассажиров обеспечивают всем необходимым. Сотрудники местных исполнительных органов, полицейские, спасатели оказывают жителям необходимую помощь, принимают меры по вызволению автомобилей из снежного заноса. Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации», - отметили в пресс-службе акимата.

В пункте обогрева на базе средней школы в селе Б.Момышулы остаются 12 человек из 25, на поезде уехали 13 человек.

Коммунальные службы в районах работают в усиленном режиме, в ДЧС организована работа оперативного штаба, открыта горячая линия.