13 населенных пунктов в Павлодарской области остаются без света из-за сильного ветра

Минувшей ночью сильный ветер оставил 38 населенных пунктов Павлодарской области без электроэнергии, сообщает акимат области. Но к 14:00 пятницы ее восстановили в 25 селах, около 1 553 абонентов в 13 селах остаются без света.

«В ночь с 8 на 9 февраля в результате ухудшения погодных метеоусловий (порывы до 28 м/с) в регионе зафиксировано частичное отключение электроэнергии в 38 сельских населенных пунктах (около 4 276 абонентов). По состоянию на 14:00 электроснабжение в регионе восстановлено в 25 населенных пунктах. В работе остаются 13 (около 1553 абонента) в пяти районах области (Баянаульский, Павлодарский, Теренколь, Успенский, Щербактинский), а также в с.з.г. Аксу с. Береке.», – говорится в сообщении.

Также сильным ветром частично сорвало кровлю со здания школы в селе Жетикши.

В акимате добавили, что восстановлением электроснабжения занимаются 47 аварийных бригад. В работе задействованы 137 человек и 46 единиц техники.

Месяц назад в ночь с 10 на 11 января из-за ураганного ветра уже происходили аварийные отключения в Павлодарской области. Тогда без электроснабжения остались 117 сел. Еще раньше, в ночь с 18 на 19 ноября в Павлодарской области шквальный ветер сорвал кровлю с 83 социальных объектов, в том числе с 61 объекта образования, 10 объектов здравоохранения, девяти объектов культуры и три спортивных объекта. Также пострадали 63 многоэтажки, из них в Павлодаре – 16, в Экибастузе – 43, в Аксу – три, в Коктобе – одна, и больше 80 частных домов. По данным метеостанций, в Баянаульском район скорость ветра достигала 37 м/с, в Экибастузе и Павлодаре – 29 м/с, в Аксу – 32 м/с, в районе Аккулы – 35 м/с. Всего по области произошло 246 аварийных отключений электроэнергии, без электричества остались больше 70 тыс. человек. Для ликвидации последствий в девяти районах области был объявлен режим ЧС, а за слабую организацию работы по ликвидации последствий был снят с должности глава управления энергетики и ЖКХ региона Ержан Салханов.