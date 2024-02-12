ЕАБР готов направить до $400 млн на проекты по водным ресурсам в Казахстане

Евразийский банк развития готов направить до $10 млн на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям и до $400 млн на проекты по внедрению цифровых технологий водоучета, капитальной лазерной планировки орошаемых земель и по созданию регионального производственно-сервисного кластера для выпуска современного ирригационного оборудования, сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Подгузов заявил, что сумма потенциальных проектов в Казахстане на 2024 год превышает $3,5 млрд в транспортную инфраструктуру, тепловую энергетику, возобновляемые источники энергии, промышленность, агропромышленный комплекс и водные ресурсы. Также ЕАБР намерен содействовать внедрению новых инструментов для финансирования инфраструктурных проектов и представил результаты исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии.

Он также сообщил, что второй год подряд инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана превышают $1 млрд, а годовой объем инвестиций за 2022-2023 год суммарно составил $4,2 млрд. При этом доля казахстанских проектов составила 59%.