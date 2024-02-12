ЕАБР готов направить до $400 млн на проекты по водным ресурсам в Казахстане

Также банк намерен направить до $10 млн грантов на развитие региональных центров экспертизы по водным технологиям
Евразийский банк развития готов направить до $10 млн на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям и до $400 млн на проекты по внедрению цифровых технологий водоучета, капитальной лазерной планировки орошаемых земель и по созданию регионального производственно-сервисного кластера для выпуска современного ирригационного оборудования, сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Еще по теме:
- В рамках расследования хищения денег «Казкоммерцбанка» государству возвращено почти 300 га земли – АФМ
- Правительство сможет субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ — Токаев
- Акционеры Kaspi заработали более $1 млрд. в ходе IPO на NASDAQ
- Нацбанк снизил базовую ставку до 15,25%
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые