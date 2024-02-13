В Алматы перекрыт канал поставки кокаина из Европы

Задержан гражданин иностранного государства, который выполнял роль курьера
В Алматы сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности перекрыт канал поставки кокаина из Италии и Польши, задержан иностранный гражданин, передает Polisia.kz.
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