Антикор выявил «устойчивые преступные схемы» хищений в сфере образования

По информации антикора, работникам начислялась зарплата намного больше, чем положено; зарплату переводили лицам, которые официально не числились в учреждениях образования, или начисляли на карт-счета сотрудника, а в платежных документах указывали данные другого человека; переводы дублировались на одно и то же лицо несколько раз; деньги перечисляли родственникам и близким.

«Бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой “Казначейство-клиент”. Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги. Средства для хищений закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок», - отметили в антикоре.

Всего с начала прошлого года в сфере образования антикоррупционной службой зарегистрировано 192 уголовных дела, ущерб составил свыше 13 млрд тенге. Самые крупные хищения выявлены в Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской областях, области Жетысу и Алматы.

В антикоре привели примеры: в двух районах Туркестанской области работниками Шардаринского и Сарыагашского отделов образования за три года похищены 3,7 млрд тенге; в Актобе главный бухгалтер средней школы на протяжении 8 лет перечислял на свой банковский счет деньги под видом зарплаты, общий ущерб составил свыше 413 млн тенге, а директор этой школы подозревается в хищении свыше 6 млн тенге путем перечисления заработной платы фактически неработающему педагогу, а также сверх установленной заработной платы работникам школы; в области Жетысу завершено расследование в отношении организованной преступной группы во главе с главным бухгалтером отдела образования города Талдыкорган, которые похитили свыше 4,2 млрд тенге.

В ведомстве также заявили, что хищение происходило при покровительстве со стороны должностных лиц контролирующих органов. К примеру, государственный аудитор ревизионной комиссии по Алматинской области получил взятку в 500 тыс. тенге за сокрытие выявленных фактов хищения в ходе аудиторской проверки в одной из школ Талдыкоргана, он приговорен к штрафу в 7,5 млн тенге; а руководитель отдела образования города получил взятку в 280 млн тенге от главного бухгалтера отдела за сокрытие выявленных фактов хищения. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого находится на рассмотрении в суде.

В антикоррупционной службе сообщили, что для исключения коррупционных рисков в процессах планирования и освоения бюджетных средств, в Павлодарской, Акмолинской и Туркестанской областях запущен пилотный проект по оцифровке бюджета на образование. Он предусматривает автоматизацию процесса формирования и предоставления бюджетных заявок. В случае положительного результата тестирования информационной системы проект будет запущен по всей стране.