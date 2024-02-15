За эти деньги приобретено 6,5% акций компании
Почти 25 млрд тенге пенсионных активов инвестировали в акции Air Astana
фото Жанары Каримовой

Национальный банк Казахстана сообщил, что за счет пенсионных активов ЕНПФ на IPO Air Astana приобретены простые акции компании на сумму 24,9 млрд тенге по цене 1 073,83 тенге за одну акцию.

«Общее количество приобретенных простых акций АО “Эйр Астана” составило 23 168 975 штук, или 6,5% от общего количества выпущенных акций компании», - уточнили в Нацбанке.

Регулятор заверяет, что это решение было основано на стабильных финансовых показателях и высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды. И приобретение акций «направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе».

«Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии», - заявили в Нацбанке.

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