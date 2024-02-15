Почти 25 млрд тенге пенсионных активов инвестировали в акции Air Astana

За эти деньги приобретено 6,5% акций компании
Национальный банк Казахстана сообщил, что за счет пенсионных активов ЕНПФ на IPO Air Astana приобретены простые акции компании на сумму 24,9 млрд тенге по цене 1 073,83 тенге за одну акцию.
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