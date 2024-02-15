Почти 25 млрд тенге пенсионных активов инвестировали в акции Air Astana

Национальный банк Казахстана сообщил, что за счет пенсионных активов ЕНПФ на IPO Air Astana приобретены простые акции компании на сумму 24,9 млрд тенге по цене 1 073,83 тенге за одну акцию.

«Общее количество приобретенных простых акций АО “Эйр Астана” составило 23 168 975 штук, или 6,5% от общего количества выпущенных акций компании», - уточнили в Нацбанке.

Регулятор заверяет, что это решение было основано на стабильных финансовых показателях и высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды. И приобретение акций «направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе».

«Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии», - заявили в Нацбанке.