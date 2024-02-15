У КТЖ нет денег повышать зарплату всем рабочим, заявил глава нацкомпании

Повышать зарплату сотрудникам «Казахстан темир жолы» из-за того, что из более 600 подразделений бастует одна организация в Мангистауской области, не будут, заявил в четверг в кулуарах сената председатель правления АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Нурлан Сауранбаев. Более того, на это у компании нет денег, сказал он.

«Такие факты есть (забастовка в Бейнеуской дистанции пути Мангистауского отделения – В.). Но мы должны смотреть на наши возможности. Мы можем повышать зарплаты только на процент инфляции. У нас более 600 подразделений. Мангистауцы поднимают вопрос повышения зарплаты на 50% - 100%. Но чтобы поднять им зарплату, я деньги откуда возьму? Эти же деньги должны быть в тарифе», - заявил Сауранбаев.

Он подчеркнул, что из более 600 подразделений бастует только одна организация. При этом он считает, что у работников КТЖ конкурентные зарплаты.

«Монтер пути пятого разряда без высшего образования получает от 450 до 500 тысяч тенге. В ноябре он получал 520 тысяч, а в декабре, с учетом премиальных, – 750 тысяч тенге», - заявил глава нацкомпании.

Он не верит, что рабочие получают зарплату в 85-100 тыс. тенге, попросив «показать этих людей». Сауранбаев утверждает, что в Мангистауской области у рабочих самые высокие зарплаты, потому что у них коэффициент 1,8. При этом он не смог назвать минимальную зарплату своих сотрудников, подчеркнув, что «это зависит от региона и коэффициента».

В середине января работники железнодорожной станции Сай-Отес, железнодорожники в Бейнеуском районе и рабочие станции Жанаозен в мангистауской области вышли в поддержку бастующих рабочих нефтесервисной компании West Oil Software. Они опубликовали видеообращение, в котором потребовали также поднять заработную плату на 50%. Ранее с аналогичными требованием выступили железнодорожники в Бейнеуском районе и железнодорожные ремонтники станции Жанаозен учреждения ПЧ-13 предприятия «Мангистауская дистанция пути». Свои обращения железнодорожники адресовали президенту Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву, главе «Казахстан темир жолы» Нурлану Сауранбаеву.