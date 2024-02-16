Алексей Навальный умер в колонии

Ведомство сообщило, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Была вызвана бригада скорой помощи, реанимационные мероприятия не дали результата.

«Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», – сообщили в ФСИН.

О том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в исправительной колонии №3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, его сторонники сообщили в декабре прошлого года.

«Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom. Похоже, что колонию готовили к его прибытию заранее. Глава ФСИН Аркадий Гостев был там в апреле, возможно, тогда и приняли решение о переводе Алексея туда», – в писал директор ФБК Иван Жданов.

В 2022 году российского оппозиционного политика приговорили к 9 годам строгого режима.