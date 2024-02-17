Она проводится сразу в нескольких регионах
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КНБ объявил о начале операции по пресечению деятельности ОПГ
Фото пресс-службы КНБ

Комитет национальной безопасности в субботу анонсировал начало крупной операции «по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений».

Операция проводится совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры сразу в нескольких регионах: Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте.

В КНБ обещают сообщить о результатах операции в ближайшие дни.

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