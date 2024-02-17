КНБ объявил о начале операции по пресечению деятельности ОПГ

Она проводится сразу в нескольких регионах
Комитет национальной безопасности в субботу анонсировал начало крупной операции «по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений».
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