КНБ объявил о начале операции по пресечению деятельности ОПГ

Комитет национальной безопасности в субботу анонсировал начало крупной операции «по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений».

Операция проводится совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры сразу в нескольких регионах: Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте.

В КНБ обещают сообщить о результатах операции в ближайшие дни.