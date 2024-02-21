Госорганы в Казахстане смогут реагировать на факты насилия по сообщениям в соцсетях и СМИ

Мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Кроме ужесточения наказания за насилие, совершившим уголовное или административное правонарушение предлагают запретить связываться с потерпевшими. Также уполномоченные органы смогут принимать меры на основании сообщений в СМИ и соцсетях.

Депутат Жулдыз Сулейменова сообщила, что предлагается ввести новую статью в Уголовный кодекс 98-3 – «Установление особых требований к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение». На основании этой статьи, помимо ужесточения наказания, правонарушителям предоставляется возможность получения психологической помощи в медицинских учреждениях, когда это будет сочтено необходимым по решению суда.

«Особые требования к запрещению лицу, признанному виновным в совершении уголовного преступления, – розыск, преследование, посещение, ведение переговоров устно, по телефону, иные способы общения с потерпевшим на срок от трех месяцев до одного года по решению суда или по ходатайству сторон уголовного процесса», - сказала депутат.

Также предусмотрена норма, согласно которой уполномоченные органы без обращения граждан могут принимать меры на факты о насилии на основании сообщений в СМИ или социальных сетях.

Напомним, также в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» депутаты предложили давать пожизненный срок за педофилию и убийство детей, криминализировать побои, а также ужесточить ответственность за нанесение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью и истязание.

Также в в уголовном законодательстве появится новый состав - пропаганда самоубийства, по которому предусмотрен штраф до 200 МРП, а в случае, если пропаганда привела к покушению на самоубийство - ограничение или лишение свободы до 1 года. В случае если повлекло самоубийство - лишение свободы от 3 до 5 лет. Предусмотрен штраф и за неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего родителей или других законных представителей.