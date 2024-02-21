Руководство West Oil Software пригрозило увольнением всем бастующим рабочим

В среду руководство нефтесервисной компании West Oil Software, чьи рабочие бастуют уже больше двух месяцев, заявило, что все работники, которые не выйдут на работу до 24 февраля, будут уволены, сообщает Energy Monitor .

«Мы повторно призываем вас прекратить незаконную забастовку и до 24 февраля выйти на рабочие места. В противном случае мы будем вынуждены расторгнуть со всеми участниками незаконной забастовки трудовые договора, на это мы имеем полное основание. Ваши незаконные действия приводят компанию к ежедневным убыткам, которые на сегодняшний день составляют более 900 млн тенге», - заявило руководство в своем обращении к бастующим.

В компании отмечают, что на место уволенных бастующих наберут людей, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.

Забастовка работников West Oil Software продолжается с 11 декабря 2023 года. Рабочие требуют включения их в штат нацкомпании «КазМунайГаз», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. В компании West Oil Software заявили о невозможности удовлетворить требования бастующих.

В декабре 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту забастовки, которая решением суда признана незаконной. Компания West Oil Software несколько раз заявляла о растущих убытках и готовности перейти к увольнениям бастующих рабочих.

Две группы бастующих уволили в декабре, еще одну – в середине января. Семеро уволенных рабочих были вызваны в полицию в качестве свидетелей по уголовному делу.

В январе рабочие подали апелляционную жалобу на решение Каракиянского районного суда о признании забастовку незаконной. Однако апелляционная коллегия отказала в пересмотре решения.

В начале февраля рабочие требовали рассмотреть их требования на расширенном заседании правительства 7 февраля. Ранее представители независимых профсоюзов несколько раз приезжали в Астану, чтобы провести переговоры с членами правительства и КМГ. Они хотели указать на системные нарушения прав рабочих нефтегазового сектора, но констатировали, что результатов переговоров нет.