Акиматы будут делать взносы в ОСМС за бедных казахстанцев с 2025 года – Минздрав

С 1 января 2025 года казахстанцев с «критическим» уровнем благосостояния включат в систему обязательного медицинского страхования за счет местных бюджетов, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на расширенном заседании коллегии ведомства.

«По поручению главы государства с 1 января 2025 года за счет средств местных бюджетов будет обеспечено страхование лиц с экстренным (критическим) уровнем благосостояния», - цитирует Альназарову агентство «Казинформ».

В Минздраве считают, что это позволит решить проблему «хронической» кредиторской задолженности более 400 медицинских организаций, которая составляет 82 млрд тенге. Причиной сложившейся ситуации Альназарова назвала несовершенную систему формирования тарифов и непрозрачность определения объемов медицинской помощи. При этом глава Минздрава поручила привлечь к дисциплинарной и иной ответственности первых руководителей медорганизаций, допустивших образование и рост кредиторской задолженности. Наибольшая задолженность наблюдается у медорганизаций Астаны, Алматы и Восточно-Казахстанской области.

Также Альназарова сообщила, что некоторые медуслуги по этой причине станут дороже.

«Увеличение будет производиться по убыточным тарифам», - сказала глава Минздрава.

О том, что Минздрав намерен обязать акиматы делать взносы в Фонд медицинского страхования за безработных, говорила еще прежний министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отмечала, что это позволит решить вопрос обеспечения медицинской страховкой 2 млн человек – те граждане, которые не имеют работы, не могут оплатить взносы и не попали в те 15 категорий, за которые платит государство. В этом вопросе Казахстан намерен перенять опыт соседних стран, в частности России, где за некоторые категории населения взносы оплачивает муниципальные бюджет.