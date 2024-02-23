Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. – с 15,25% до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п., сообщает пресс-служба регулятора. Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения.

По данным Нацбанка, в январе годовая инфляция продолжила снижаться, инфляционные ожидания замедляются три месяца подряд, а внешний инфляционный фон складывается нейтрально. Хотя месячная инфляция складывается выше среднеисторических значений.

«Снижение мировых цен на продовольствие продолжается, внося позитивное влияние во внешний инфляционный фон. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий», - отмечается в сообщении.

Поэтому, признали в Нацбанке, в текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено. И добавили, что, вероятно, ставка пока сохранится на установленном уровне: «Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Требуется накопление данных и мониторинг реализации экономических и фискальных реформ».

Регулятор также отметил, что для достижения цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе необходимо проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время.

«В этой связи в текущих условиях пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено. Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, а также продолжит мониторинг реализации реформ и баланса рисков», - указывается в сообщении.

Следующее решение по базовой ставке будет принято 12 апреля.