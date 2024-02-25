В городе ощутимость составила 3 балла
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В Алматы вновь ощущалось землетрясение

В Алматы около 10:15 утра в воскресенье вновь ощущалось небольшое землетрясение.

По данным сети сейсмостанций МЧС, эпицентр землетрясения находился в 261 километре на юго-восток от Алматы на территории Синьцзяня. В эпицентре магнитуда составила 5,9.

При этом в Алматы, по данным МЧС, ощутимость землетрясения составила 3 балла.

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