В Алматы вновь ощущалось землетрясение

В Алматы около 10:15 утра в воскресенье вновь ощущалось небольшое землетрясение.

По данным сети сейсмостанций МЧС, эпицентр землетрясения находился в 261 километре на юго-восток от Алматы на территории Синьцзяня. В эпицентре магнитуда составила 5,9.

При этом в Алматы, по данным МЧС, ощутимость землетрясения составила 3 балла.