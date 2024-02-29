Предпринимательницы из регионов Казахстана смогут получить гранты на развитие собственного бизнеса

Компания Visa и Halyk Bank запускают третью волну глобальной инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Казахстане, направленную на поддержку и развитие женского предпринимательства. Инициативу также поддержали Национальная ассоциация женщин предпринимателей Казахстана ASMAR и министерство национальной экономики Республики Казахстан. В этом году программа разработана с фокусом на поддержку предпринимательниц из разных регионов Казахстана.

Участвовать в инициативе смогут женщины, у которых уже есть бизнес или которые только решили открыть свой бизнес, из любого города или села в Казахстане в соответствующих категориях: “Действующий бизнес” и “Начинающий бизнес”. Чтобы принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на платформе She’s Next по ссылке.

В этом году проект пройдет в несколько этапов. В рамках первого этапа будут проведены мероприятия She’s Next Day в Атырау, Актобе, Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Караганде, Кызылорде и Шымкенте, где участницы смогут познакомиться друг с другом, посетить лекции и узнать больше о возможностях третьей волны инициативы. Расписание доступно на сайте She’s Next.

Второй этап представляет собой образовательную программу для участниц, включающую в себя лекции, которые пройдут с 14 по 28 июня на официальной странице проекта, где также будет возможность проверить полученные знания с помощью разработанных тестов. Всем участницам, успешно прошедшим образовательную часть и тестирование и имеющих на руках сертификаты о прохождении обучения, Halyk готов предоставить льготное финансирование до 20 млн тенге по ставке 8%.

Следующий этап подразумевает подготовку и предоставление бизнес-планов участницами в период с 29 июня по 10 июля для участия в отборочном этапе, в котором до 17 июля будут отобраны шесть проектов для каждой категории.

На предпоследнем этапе инициативы проекты будут номинированы на голосование, открытое для всех жителей Казахстана, в результате которого по одной победительнице из каждой категории будет присужден грант в размере 3 млн тенге в номинации «Народный выбор», а Halyk предоставит обеим победительницам «Народного выбора» льготное финансирование до 30 млн тенге по ставке 8%.

Проект завершится страновым финалом в Алматы – She’s Next Pitch Day – в рамках которого пройдут презентации 12 проектов в двух категориях перед жюри, а также объявление и награждение победительниц. Победительницы в каждой категории получат 7 млн тенге и возможность льготного финансирования от Halyk: в категории «Действующий бизнес» будет доступно до 50 млн тенге по ставке 8%, а в категории «Начинающий бизнес» – до 40 млн тенге по ставке 8%.

Все этапы проекта и их содержание можно будет отслеживать на специальном сайте “She’s Next”.

Первая волна инициативы She’s Next прошла в 2021 году, объединив более 2 500 предпринимательниц из пяти стран Центральной Азии. На вторую волну инициативы в 2022 году зарегистрировались почти 7 000 предпринимательниц, три из которых получили гранты на развитие собственного бизнеса. У всех участниц, прошедших марафон «Бизнес-лидерство» в рамках второй волны инициативы, была возможность получить льготные кредиты от 5% годовых для развития бизнеса от Halyk Bank.