Жители Алматы обратились к президенту и правительству, выступая против нарушения градостроительных норм

29 февраля жители разных районов Алматы обратились к президенту Касым-Жомарт Токаеву и правительству Казахстана, выступая против нарушения градостроительных норм и прав жителей на безопасную среду. По их словам, принятый генеральный план Алматы и проекты детальной планировки не отвечают интересам жителей.

Лидер данного альянса и председатель ОО «Защитим Алматы» Салтанат Ташимова считает, что в бюджет необходимо заложить расходы на выкуп ветхих домов, чтобы создавать на их месте скверы и парки. Она возмущена тем, что, несмотря на разные нарушения, точечная застройка в городе продолжается.

«Это не просто дискомфорт для жителей города, именно она является причиной плохого воздуха в нашем городе… Из-за застройки в городе повысилась средняя температура. Но, главное, мы живем в сейсмоопасном районе. Городу сильно не хватает зелени. Тот генплан и тот ПДП, которые приняты, не отвечают интересам жителей. Неоднократно президент говорил про запрет на точечную застройку, однако власти поступают цинично и с еще большим рвением продолжают отдавать под застройку последние зеленые пятна», - заявила экоактивистка.

По ее мнению, необходимо также заложить деньги на выкуп земли в горах, чтобы начать освобождать опасные участки от домов и обеспечить продуваемость городу.

«Все, чего хотят жители, - это спокойно и безопасно жить. Для этого нужно, чтобы неподалеку было место сбора при землетрясении. Создать зеленую зону в каждом районе города, которые положены на каждого человека по закону», - считает Ташимова.

Жительница микрорайона Еременсай Людмила Сенгербаева требует от Генпрокуратуры начать проверку по всем объектам строительствам.

«В нашем альянсе представлены жители всех восьми района города, чтобы власти города не говорили, что мы не представляем интересы всех жителей. Нарушение, как мы предполагаем, - это плотность населения, отсутствия должного количества озеленения, поликлиник, соцобъектов, развитой инфраструктуры общественного транспорта, отсутствие и ширина подъездных путей», - добавила она.

В качестве примера жительница приводит десятки микрорайонов, где, как считают жители, нарушены градостроительные нормы - это в микрорайоне Жетысу-3, строительство по улице Панфилова, 106, в квартале Назарбаева - Панфилова - Ганди - аль Фараби, микрорайон Самал-2, в квадрате переулок Браун - Радостовца - Амангелевская - Розыбакиева и другие.

Еще одна участница альянса выступила с призывом найти более эффективные методы борьбы против нарушения градостроительных норм.

«Мы требуем прекратить ухудшение качества жизни, эффективно изменить механизмы взаимодействия жителей и государственных органов», - сказала она.