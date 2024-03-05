Привлекать бизнес к содержанию скверов и общественных пространств предложил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов считает, что местные власти должны привлекать крупные предприятия к содержанию скверов и общественных пространств, а мелкий бизнес – к благоустройству прилегающих территорий. Об этом он заявил во вторник в ходе заседания правительства.

«Акиматам надо проводить работу по обеспечению принципа “город без окраин”, не ограничиваться благоустройством только центра. Можно привлекать бизнес и крупные предприятия для шефствования за какими-то скверами или общественными пространствами. Надо сделать доброй традицией, чтобы мелкий бизнес также следил за прилегающей территорией. Все жители должны быть патриотами своих городов и сел, не быть равнодушными и понимать, что это дерево или тротуар – тоже ваш, это большой труд, который надо беречь», - заявил Бектенов.

Он отметил, что вопросы благоустройства и озеленения городов имеют важное значение. Вместе с тем люди «каждый день сталкиваются с различными неудобствами»: отсутствием тротуаров, освещения, зеленых насаждений. Основной проблемой благоустройства и озеленения, по его мнению, является отсутствие системной работы со стороны акиматов.

«Высаживаются деревья и растения, за которыми потом никто не ухаживает. Большой проблемой является необустроенность общественных пространств и придомовых территорий. Более того, парки и скверы зачастую выглядят бесхозными, не идет их ежегодное обновление и обустройство. Иногда даже в парках ведется строительство объектов. Поэтому данные проблемы постоянно поднимаются общественностью», - подчеркнул глава правительства.

Он также акцентировал внимание на проблеме точечной застройки, уплотнения исторических районов городов и выпиливания деревьев – против чего постоянно выступает население практически во всех городах страны.

«Такие факты свидетельствуют о том, что акиматами принимались решения по планировке развития и застройки городов без общественных обсуждений. Считаю, что развитие и застройка городских территорий должна осуществляться строго в соответствии с генеральными планами и проектами детальной планировки», - поручил в этой связи Бектенов.