Думана Мухаммедкарима признали потерпевшим по делу о пытках

Журналиста Думана Мухаммедкарима, которого обвиняют в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма», признали потерпевшим по делу, возбужденному п.1 ч.3 ст.146 (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки), которое возбудили после его жалоб на пытки при транспортировке из суда Конаева в СИЗО. Об этом сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на адвоката Галыма Нурпеисова.

По словам адвоката, постановление вынес специальный прокурор и 5 марта был первый допрос: как во время следствия на Мухаммедкарима оказывали психологическое давление, а также о жестоком обращении во время транспортировки из суда Конаева в СИЗО Талдыкоргана на прошлой неделе. Как сообщал адвокат, после суда его подзащитного скрутили, вывели практически волоком и жестко бросили в неутепленный и никак не отапливаемый автозак, пристегнули наручниками к сидению и с открытым люком повезли в СИЗО. Журналист в знак протеста нанес себе увечье гвоздем в знак протеста. По приезду в Талдыкорган Мухаммедкарима поместили в больницу, а по заявлению журналиста о жестоком обращении началась проверка.

Думан Мухаммедкарим находится под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и объявил голодовку, потребовав открытого суда.

8 февраля Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала прекратить необоснованное дело против него, заявив, что власти в Казахстане ужесточают преследования критиков правительства по аналогичным обвинениям.