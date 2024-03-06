Думана Мухаммедкарима признали потерпевшим по делу о пытках

Ранее он пожаловался на пытки при транспортировке из суда в СИЗО
Журналиста Думана Мухаммедкарима, которого обвиняют в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма», признали потерпевшим по делу, возбужденному п.1 ч.3 ст.146 (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки), которое возбудили после его жалоб на пытки при транспортировке из суда Конаева в СИЗО. Об этом сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на адвоката Галыма Нурпеисова.
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