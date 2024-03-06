Минимум в трех вузах и нескольких общежитиях Алматы после землетрясения обнаружены трещины – Нурбек

Как минимум в трех вузах Алматы и нескольких общежитиях после землетрясения в понедельник были обнаружены трещины, подтвердил журналистам в кулуарах мажилиса министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он заверил, что повреждения незначительные, несущие конструкции не пострадали.

«Мы провели анализ. Действительно, в нескольких зданиях, в частности, в КазНУ имени аль-Фараби, КазНПУ имени Абая, ЖенПУ, еще в нескольких общежитиях других университетов пошли трещины. Мы пригласили экспертов из строительных управлений, по сейсмоустойчивости, провели анализ – в несущих конструкциях никаких повреждений не было», - сказал Нурбек.

Он заверил, что это не несет никаких рисков для зданий, а сумма ущерба небольшая.

«Каких-то структурных повреждений не было: где-то осыпалась штукатурка, пошли небольшие трещины, где-то упали навесные потолки. Поэтому ремонт (будет проведен – В.) за счет университетов», - подчеркнул глава ведомства и добавил, что ситуация находится на контроле.