Минимум в трех вузах и нескольких общежитиях Алматы после землетрясения обнаружены трещины – Нурбек

Ремонт будет за счет высших учебных заведений
Тамара Вааль, Астана, Власть
Как минимум в трех вузах Алматы и нескольких общежитиях после землетрясения в понедельник были обнаружены трещины, подтвердил журналистам в кулуарах мажилиса министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он заверил, что повреждения незначительные, несущие конструкции не пострадали.
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