​В Минсельхозе пока не знают как будет финансироваться резкий рост кредитования весенне-полевых работ до 1,5 трлн тенге

Источники финансирования более чем десятикратного роста объемов льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ до 1,5 трлн тенге будут обсуждаться на заседании республиканской бюджетной комиссии, говорится в ответе министерства сельского хозяйства на запрос Власти.

О необходимости выделения большего количества средств на эти цели президент Касым-Жомарт Токаев заявил во время расширенного заседания правительства в начале февраля.

Он аргументировал это тем, что аграрная сфера нуждается в масштабном реформировании для повышения производительности труда. Помочь в этом, помимо прочего, должно повышение эффективности льгот и субсидий.

Сумма в 1,5 трлн тенге, как пояснили в Минсельхозе, была определена после обширного анализа проблем отрасли и причин их возникновения. Аграрии объясняли, что нынешний объем финансирования не покрывает их реальные потребности.

В 2022 и 2023 годы объемы льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ составляли порядка 140 млрд тенге. А с 2018 по 2021 годы они не превышали 70 млрд тенге.

В ответе на запрос ведомство пояснило, что эти средства пойдут на приобретение семян, удобрений, пестицидов и ГСМ.

«Вопрос касательно источника финансирования будет решаться на уровне правительства Казахстана в рамках заседаний Республиканской бюджетной комиссии», — говорится в ответе на запрос Власти.

Выделения дополнительных средств, согласно ответу Минсельхоза, потребует и реализация инвестиционных аграрных проектов, расширение доступа к льготным кредитам, наращивание объемов производства и переработки сельхозпродукции, а также насыщение внутреннего рынка продуктами местного производства.

На реализацию инвестпроектов должны выделить порядка 800 млрд, еще 450 млрд тенге – на обновление сельхозтехники.