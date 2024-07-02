В Костанае построят завод по глубокой переработке зерна

В Казахстане появится первый завод по глубокой переработке зерна с производством лизина, сообщил во вторник в кулуарах заседания казахстанско-китайского делового совета генеральный директор KazFoodProducts Алихан Талгатбек. Завод построят в Костанае.

«На деловом совете мы планируем подписать меморандум между акиматом Костанайской области, китайской компанией, Baiterek Venture Fund и нашей компанией в рамках реализации данного проекта. Мы будем привлекать зарубежные технологии для производства таких продуктов как лизин. Это незаменимая аминокислота, которая используется для производства комбикормов для животных», – сообщил Талгатбек.

Он отметил, что на сегодняшний день лизин – это стопроцентный импортируемый продукт, аналогов такого производства в Казахстане тоже нет.

По его словам, мощность завода составит 1200 тонн переработки зерна в сутки. На производстве будут работать 600 высококвалифицированных специалиста. Стоимость проекта составит около 50 млрд тенге.

«Это наши и заемные средства. Мы работаем с международными финансовыми институтами, такими как IFC – это дочка Всемирного банка. Есть еще иностранные инвесторы, которые готовы выделить средства», – сказал Талгатбек.

Он сообщил, что пока не может раскрывать название иностранных компаний и китайской компании, которая будет предоставлять необходимую технологию. Сам процесс Талгатбек назвал сложным, потому что это физический, химический и биотехнологический процесс, в ходе которого завод будет получать такие продукты как крахмал, глютен, диэтанол и сиропы.

«В самом производстве лизина участвуют штаммы специальных бактерии, перерабатывающих крахмал на лизин, а под них уже делается вся технология, включая скорость потоков, емкости и температурный режим. Этих штаммов в мире всего несколько компании производят. Мы определились для себя двигаться с компанией из Китая, потому что у них большой опыт и они лидеры по производству лизина в мире», – заявил Талгатбек.

Строительство завода планируется начать в следующем году. Сейчас ведется работа по разработке проектно-сметной документации, которая может занять год. Само строительство займет примерно два года.

Талгатбек также добавил, что компания совместно с теми же партнерами расширит действующее предприятие по переработке кукурузы на станции Чемолган в Алматинской области. Это планируется сделать к следующему сезону уборки в октябре 2025 года. Сейчас там перерабатывается около 200 тонн кукурузы в сутки. Расширение позволит увеличить мощность дважды до 400 тонн в сутки.