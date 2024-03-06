Акимат Алматы об отказе в марше на 8 марта: «В соцсетях просили запретить акции феминисток»

Акимат Алматы на запрос «Власти» о том, какую угрозу нарушения общественного порядка представляет проведение митинга и марша 8 марта, сообщил, что в ходе акций организаторы и участники «неоднократно отклонялись от заявленной тематики, в своих выступлениях подменяли понятия». И это вызвало резкое недовольство среди простых граждан, молодежи и участников декабрьских событий.

Акимат утверждает, что за этот год поступило более 20 обращений с категоричными требованиями не допускать проведение акции, а в социальных сетях опубликовано свыше 100 материалов о неприятии и запрете акций феминисток.

Также власти города ссылаются на акцию участников декабрьских событий перед памятником «Тәуелсіздік таңы», где они требовали специального закона для запрета и наказания для действий ЛГБТ.

«В обращениях к нам и в сообщениях в социальных сетях утверждается, что данные граждане в ходе акций, посвященных Международному женскому Дню, прикрываясь борьбой за права женщин, на самом деле пропагандировали чуждые нам нетрадиционные ценности, однополые отношения, браки, символику ЛГБТ и др. Вследствие чего возникли риски проведения несанкционированных сборов, нарушения общественного порядка в связи с проведением акций феминистских организаций», - ответил акимат.

Ранее оргкомитет марша и митинга 8 марта в Алматы неоднократно подавал уведомления на проведение марша и митинга «За свободу и безопасность казахстанских женщин», однако получил отказы. Официальная причина отказов – «существует угроза нарушения общественного порядка при проведении мирных собраний на заявленную тему». В феврале оргкомитет сообщил, что получил 10 отказов. Активистки также подали уведомление на митинг за право проведения митинга 8 марта, но тоже получили отказ. В феврале и марте активистки, а также жительницы Алматы провели серию одиночных пикетов в поддержку феминистского марша и митинга 8 марта.

Однако накануне стало известно, что акимат согласовал проведение митинга «За достойную жизнь женщин!» 7 марта в парке им. Ганди другой организаторке - Бибинур Шералиевой, основательнице социального дома Rahym для женщин. В своем Instagram оргкомитет митинга и марша сообщил, что не имеет отношения к этому митингу и посчитал его согласование отбиранием повестки.