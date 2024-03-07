«Изъятие» сайгаков из популяции в Казахстане возобновят осенью

«Изъятие» сайгаков из популяции было приостановлено в зимний период, но возобновится осенью, сообщило министерство экологии и природных ресурсов в ответе на запрос «Власти». Также ведомство не отказывается от идеи разрешить любительскую охоту на животных и продавать рога сайги за рубеж.

Как сообщили в министерстве, в этом году были проведены консультативные совещания с участием ученых Западно-Казахстанского агротехнического университета им. Жангир Хана, Института зоологии, Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), а также международных экспертов Франкфуртского зоологического общества, Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU). С учетом рекомендации научного сообщества, а также в связи с неблагоприятными погодными условия (высокий снежный покров и продолжительные бураны) и миграцией сайгаков в труднодоступные районы, было принято решение приостановить «мероприятия по регулированию численности» с 10 февраля.

«Согласно мнения международных экспертов было принято решение приостановить изъятие сайгаков в зимний период и провести их в осеннее время 2024 года», - говорится в ответе Минэкологии.

Предокотная численность животных будет определена по итогам весеннего авиаучета, а на основании этого учета аккредитованными научными организациями в области охраны, воспроизводства и использования животного мира будет разработано новое биологическое обоснование на 2024 год.

Кроме того, министерство не оставляет идею продавать рога сайгаков за рубеж. В ведомстве сообщили, что комитет лесного хозяйства и животного мира в этом году подготовит и направит на рассмотрение секретариата Конвенции по нелегальной торговле видами дикой фауны и флоры документы, необходимые для освобождения от нулевой квоты в целях коммерческой реализации дериватов сайгака. Ближайшее заседание состоится в 2025 году.

Также ведомство намерено разрешить любительскую охоту на сайгаков.

«Министерство разработало ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы проведения охоты на сайгака, в частности, предусматривающие любительскую охоту. В качестве дополнительных подходов к регулированию численности сайгаков, прорабатывается вопрос открытия любительской (спортивной) охоты в текущем году. Принятие соответствующих НПА ожидается в первом полугодии текущего года», - указывается в ответе.

12 февраля министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявлял, что в Казахстане с 10 февраля, после консультаций и обсуждения с отечественными учеными и международными экспертами, приостановили отстрел сайгаков, поэтому теперь любая охота на них будет незаконной. Он говорил, что процесс по регулированию численности возобновится в 2025 году в рамках нового биологического обоснования. Нысанбаев также отмечал, что на момент окота, с учетом прошлогоднего, популяция составит примерно 2,5 – 2,6 млн голов.

Ранее министерство экологии в ответе на официальный запрос «Власти» сообщало, что разработанным Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана биологическим обоснованием по управлению популяциями сайгаков в Казахстане на 2024 год рекомендовано «изъятие» 200 тыс. особей уральской популяции и 100 тыс. особей бетпакдалинской популяции. Рекомендованные сроки были установлены с 10 января по 29 февраля, продолжить «изъятие» планировалось с сентября по ноябрь.

В прошлом году с 16 октября по 10 декабря из природной среды было «изъято» 30 185 сайгаков, на мясокомбинаты отправлено 630 тонн сайгачьих туш для переработки. Согласно биологическому обоснованию по управлению численностью сайгаками в 2023 году было рекомендовано «изъять» из популяции максимум 226 тыс. особей уральской популяции и не более 111 795 особей бетпакдалинской – это от общей численности 20% и 15% соответственно.

Между тем исследования по изучению популяции сайгаков и их конкуренции с сельскохозяйственными животными только планируется провести в 2024-2026 годах.

В Минэкологии также говорили, что, по прогнозным данным ежегодного прироста в 40%, к концу 2024 года численность сайгаков достигнет 3,6 млн особей.