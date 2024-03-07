Причинен ущерб на сумму более 3 млрд тенге
Директор мясоперерабатывающего завода в Костанае обвиняется в руководстве ОПГ и хищении субсидий
фото Жанары Каримовой

Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование в отношении ОПГ под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «Beef Export Group», который подозревался в хищении субсидий по нацпроекту.

«Указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта “Развитие агропромышленного комплекса РК”, c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге», - проинформировали в агентство по финансовому мониторингу.

Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из них 13 – члены организованной группы, которым инкриминируют присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию имущества, добытого преступным путем, дачу взятки должностным лицам и подделку документов. Руководитель ОПГ также подозревается в насилии в отношении госслужащего, проводившего налоговую проверку.

Кроме того, трое должностных лиц управления сельского хозяйства акимата Костанайской области подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств и взяточничестве, семерым ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, получении незаконных вознаграждений.

Всего по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

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