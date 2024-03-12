Власти Алматы ожидают сокращение объемов ввода жилья в этом году

В этом году в Алматы введут меньше жилья по сравнению с прошлым годом в связи с новыми требованиями к застройке города, сообщил во вторник в ходе заседания правительства аким мегаполиса Ерболат Досаев.

Он напомнил, что новые требования связаны с принятым в мае прошлого года генеральным планом Алматы до 2040 года и утвержденными в декабре 2023 года проектами детальной планировки.

«В рамках исполнения поручения главы государства по усилению сейсмобезопасности объектов, исключения точечной застройки и улучшения экологической ситуации в городе, а также полицентричного развития Алматы планам развития предусмотрено сокращение ввода жилья с 2,5 млн кв. м в 2023 году до 2 млн кв. м в текущем году», - сообщил Досаев.

При этом он добавил, что ожидается положительная динамика по итогам этого года с учетом начала строительного сезона.