Власти Алматы ожидают сокращение объемов ввода жилья в этом году

Это связано с новыми требованиями к застройке города
В этом году в Алматы введут меньше жилья по сравнению с прошлым годом в связи с новыми требованиями к застройке города, сообщил во вторник в ходе заседания правительства аким мегаполиса Ерболат Досаев.
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