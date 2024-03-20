Самат Абиш находится на пробационном контроле – МВД

Министр внутренних дел Ерлан Саденов в среду в кулуарах мажилиса подтвердил журналистам, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится на пробационном контроле.

«Вопрос по приговору – это к судьям. Мы в части своей компетенции сейчас (можем подтвердить – В.) данный гражданин (находится – В.) на пробационном контроле. Есть порядок, он не имеет права уезжать», - сообщил Саденов, отвечая на вопрос журналистов.

Глава МВД подчеркнул, что по процедуре Абишу обязательно нужно находиться по месту проживания и он не должен покидать страну.

Ранее депутат Ермурат Бапи на своей странице в Facebook с ссылкой на источник газеты «ДАТ» сообщил, что Самат Абиш приговорен к 8 годам условного заключения по делу о Январских событиях. Суд проходил в закрытом режиме.

В сентябре прошлого года генеральная прокуратура сообщила, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится под следствием по факту превышения власти во время январских событий. В начале этого года стало известно, что дело завершено. При этом Самат Абиш не был фигурантом уголовного дела о попытке государственного переворота, по которой были осуждены бывший глава КНБ Карим Масимов и его заместители.

В феврале этого года бывший начальник пятого департамента комитета национальной безопасности Руслан Искаков в своем открытом письме в «Новой газете Европа» о происходившем во время Январских событий, адресованном генеральному прокурору, властям страны, мировым СМИ и правозащитным организациям, заявил, что после начала протестов в КНБ и других силовых структурах царили «хаос и паника»: из алматинского департамента КНБ была проведена эвакуация, при том что здание не захватывалось. Ныне осужденный глава департамента Нурлан Мажилов «сбежал в Астану», а оперативное руководство центральным аппаратом в тот момент было возложено на первого заместителя КНБ Самата Абиша. Будучи племянником Назарбаева, пишет Искаков, он сконцентрировал в своих руках весь массив информации, циркулировавшей в КНБ. А 5 января 2022 года Сама Абиш в присутствии Даулета Ергожина по спецсвязи отдал приказ: обратиться за помощью к Арману Джумагельдиеву.