Число жертв теракта в Подмосковье выросло до 60 человек

По официальным данным Следственного комитета России, жертвами теракта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске стали 60 человек, а Минздрав Подмосковья сообщил о 146 раненых, информирует агентство ТАСС . При этом не исключается, что число жертв может вырасти еще.

115 пострадавших госпитализированы, 60 находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Между тем Baza пишет, что десять тел погибших были обнаружены в туалете «Кроку Сити Холла»: они спрятались там, когда началась стрельба, и оказались заблокированными.

Сообщается также, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. Cпецслужбы США пытались поделиться с Россией разведданными о подготовке теракта, пишет NYT. 7 марта посольство США в Москве также предупредило о возможных терактах на больших площадках, включая концертные, но Владимир Путин назвал сообщения западных структур о возможных терактах в России «шантажом и намерением запугать, дестабилизировать общество».

Изначально власти России обвиняли в теракте Украину. Однако позже спецслужбы исключили версию о причастности Украины или ИГ к теракту, сообщил источник «Важных историй», близкий к оперштабу.