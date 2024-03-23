Число жертв теракта в Подмосковье выросло до 60 человек

Госпитализированы 115 пострадавших
По официальным данным Следственного комитета России, жертвами теракта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске стали 60 человек, а Минздрав Подмосковья сообщил о 146 раненых, информирует агентство ТАСС. При этом не исключается, что число жертв может вырасти еще.
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