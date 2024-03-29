Freedom Holding Corp. построит новый учебный блок SDU университета

В алматинском SDU University при поддержке Freedom Holding Corp. построят новый учебный блок, который станет хабом для исследовательских работ в сфере финтех-инноваций и других смежных областях, а также проведения тематических мероприятий, конференций и семинаров по различным направлениям.

Современный учебный корпус построят на территории общей площадью свыше 5 600 кв м. Он позволит студентам использовать технологии на базе искусственного интеллекта в различных прикладных сферах.

В новом корпусе будет создана зона Freedom space c AI-лабораториями в областях робототехники, кибербезопасности, спортивного программирования и машинного обучения, которые позволят студентам приобрести как теоретические знания, так и практический опыт.

Также в кампусе будет создан интерактивный центр финансовой грамотности, где эксперты Freedom Academy будут обучать базовым принципам инвестирования и трейдинга.

Freedom Holding Corp. полностью профинансирует строительство на 1,8 млрд тенге, завершить которое планируется уже осенью этого года.

Как подчеркнул главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, эта инициатива – еще одно подтверждение готовности холдинга поддерживать и способствовать всестороннему росту и развитию настоящих и будущих поколений казахстанцев.

«Осознавая важность роли бизнеса в социальной жизни страны, в том числе в создании лучших образовательных условий, наш холдинг с большим энтузиазмом поддержал данный проект. Ведь немаловажную роль в процессе обучения имеет наличие первоклассной инфраструктуры», - добавил он.

Турлов уверен, что строительство нового блока SDU University усилит базу вуза и поможет существенно повысить знания его студентов в области финансов.

А по словам ректора SDU University Алимжана Игенбаева, у вуза есть перспективы развития в сотрудничестве с международными партнерами, академическими институтами и бизнесом, так как университет готовит востребованных специалистов в сфере IT, инженерии, педагогики, права, социальных наук и бизнеса.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев в свою очередь добавляет, что решение о строительстве дополнительного корпуса было принято «из-за увеличения числа студентов и расширения образовательной программы».

Freedom Holding Corp. осуществляет финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании.

Как подписант Глобального договора ООН Freedom Holding Corp. реализует проект по строительству нового блока в SDU University в рамках достижения Цели устойчивого развития №4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех».

SDU University входит в число ведущих учебных заведений Казахстана, основано в первые годы независимости страны. На программах бакалавриата магистратуры и докторантуры обучаются более 8 тыс. человек.