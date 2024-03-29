В Алматы презентовали методическое пособие о болезнях городских деревьев

Участники программы «Зеленый рейнджер» в рамках проекта Tabiğat Labs презентовали пособие «Чем болеют городские деревья и как им помочь», в котором собрали практические рекомендации по распознаванию и лечению болезней, с которыми сталкивается большинство деревьев в городе.

Пособие основано на лекциях и практических занятиях волонтерской программы «Зеленый рейнджер», проходивших с 15 июня по 8 сентября 2023 года в Алматы. Жюри из Института ботаники и фитоинтродукции и Urban Forum Kazakhstan отобрали участников, которые на базе Главного ботанического сада Алматы обучались диагностике и лечению заболеваний городских деревьев и впоследствии участвовали в разработке пособия. Цель пособия - показать, как каждый из нас может изменить ситуацию с деревьями в лучшую сторону, при этом используя подручные средства.

Скриншот из книги

«Пособие состоит из трех разделов: болезни, вызываемые живыми организмами, болезни, где играют факторы неживой природы и негативное воздействие человека. Как выглядит заболевание? Куда обращаться? Что я могу сделать самостоятельно? На все эти вопросы мы отвечаем в методичке», - рассказывает редактор Ольга Никушкина.

Елена Дубынина, экскурсовод Главного ботанического сада Алматы отметила, что никакие акиматы и озеленительные структуры не справятся без помощи неравнодушных граждан, которые хотят жить в зеленом городе. «Это пособие практической помощи, первой помощи, которую может оказать деревьям каждый из нас», - говорит Дубынина.

Методическое пособие на казахском и русском языках доступно для скачивания на сайте urbanforum.kz или по ссылке.

Tabiğat Labs - совокупность инициатив и проектов, один из которых - «Зеленый рейнджер», занимающиеся вопросами городской экологии.