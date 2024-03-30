В Алматинской области образовалась промоина в плотине Ворошиловского водохранилища

В селе Байкент Алматинской области в плотине Ворошиловского водохранилища образовалась промоина, сообщило МЧС вечером в субботу.

«Вода уходит по основному руслу реки Жармухамет, далее впадает в пруды, в которых все шлюзы открыты. Вода сбрасывается в транзитном режиме», - отметили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что оповещают о произошедшем население и проводят работу «по уточнению угрозы подтопления населенных пунктов».

На месте ЧП находится личный состав и начальник департамента по ЧС, а также аким Алматинской области.

Село Байкент находится примерно в 40 километрах к северу от Алматы.