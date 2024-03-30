В Алматинской области образовалась промоина в плотине Ворошиловского водохранилища

Идет оценка угрозы населенным пунктам
В селе Байкент Алматинской области в плотине Ворошиловского водохранилища образовалась промоина, сообщило МЧС вечером в субботу.
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