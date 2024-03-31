В регионе ждут повышения температуры и осадков
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В Костанайской области ожидают ухудшения ситуации с паводками
Фото МЧС Казахстана

Департамент по ЧС Костанайской области предупреждает об ухудшении паводковой ситуации в регионе в ближайшие дни из-за повышения температуры воздуха и осадков, передает госагентство Казинформ.

«С 31 марта на территории Костанайской области ожидается повышение температуры воздуха днем до +20 градусов, а также в середине недели ночью на севере и востоке области ожидаются осадки в виде дождя. В связи с чем, прогнозируем повторное ухудшение паводковой обстановки в южных регионах области, а также переход осложненной паводковой ситуации в центре и на севере области», - говорится в сообщении ДЧС.

Сложная обстановка, по прогнозам спасателей, ждет Карасуский, Аулиекольский, Наурзумский, Камыстинский, Сарыкольский, Алтынсаринский, Мендыкаринский и Узункольский районы.

Кроме того, в связи с возможным приходом воды по крупным рекам с территории Российской Федерации, при критическом сбросе воды в зонах риска находятся Житикаринский, Денисовский, Костанайский, Карабалыкский, Федоровский районы и район Беймбета Майлина.

В настоящее время сложная паводковая ситуации в регионе наблюдается в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах – здесь объявлен режим ЧС, сотни человек эвакуированы из своих домов.

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