В Костанайской области расследуется факт незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобилей

Костанайским областным департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию начато. Ущерб государству оценивается в 591 млн тенге.

Как сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу, в ходе масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что несколько жителей Костанайской области в период 2020-2023 годов ввозили из Европы на территорию Казахстана седельные тягачи, используя для постановки на учет поддельные техпаспорта иностранных государства, в которых отражены недостоверные сведения о годе выпуске.

«Это дало возможность уменьшить размер сбора за первичную регистрацию с 7 млн тенге до 700 тысяч», - отметили в АФМ, пояснив, что по налоговому законодательству сумма, подлежащая уплате за седельные тягачи с фактической датой выпуска, составляла бы от 2 500 МРП, но подозреваемые уплачивали всего 350 МРП.

В ходе проведенных обысков по месту жительства и в офисе подозреваемых изъяты международные товаротранспортные накладные, счета-фактуры и квитанции об оплате таможенных пошлин, договоры на приобретение транспортных средств и декларации.

С санкции суда все большегрузы, а также имущество подозреваемых на сумму около 1 млрд тенге арестовано. Досудебное расследование продолжается.

В марте Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что проверяет причастность 59 сотрудников спецЦОНов и госорганов к незаконным схемам первичной регистрации старых грузовых автомобилей и автобусов. При регистрации в информационную систему вносились недостоверные данные о годе выпуска транспортного средства для уменьшения регистрационного сбора. Только по выявленным фактам за 2022-2023 годы начато 23 досудебных расследования, где предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 млрд тенге.

После этого стало известно, что во всех спецЦОНах Казахстана начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов. Сообщалось, что уже установлено четыре основные схемы, которые использовались мошенниками, с августа 2023 года зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тыс. транспортных средств.