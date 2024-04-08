В Западном Казахстане есть угроза распространения сибирской язвы из-за паводков

Талые воды подтопили восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы в Западно-Казахстанской области. Как сообщает «Уральская неделя» , есть риск заражения животных, так как, по данным областного управления ветеринарии, возбудитель этого заболевания имеет свойство сохраняться в почве.

«Из-за наводнения в регионе были затоплены восемь скотомогильников, из них в Сырымском районе – шесть, Каратобе – один, в Теректе – один, и 14 могильников сибирской язвы, в Сырымском районе – 13, в Таскале – один», – заявил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель отдела ветеринарно-санитарной безопасности областного управления ветеринарии Нуркайыр Кусайынов.

Он добавил, что в целях профилактики все поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб и в кратчайшие сроки провакцинированно против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула.

По его информации, по предварительным данным, в районах области из-за наводнений погибло 219 голов крупного рогатого скота, 1 552 головы овец и коз, 54 лошади, 97 свиней и 119 голов птицы.

Специальные комиссии продолжают работу по определению потерь скота в личных подворьях и крестьянских хозяйствах, но эта работа осложняется тем, что некоторые населенные пункты все еще находятся под водой, а к части из них нет подъездных дорог.