Регионы Казахстана скрывают вспышки заболеваний животных особо опасными инфекциями – прокуратура

За последние три года в Казахстане зарегистрировано более 900 очагов особо опасных заболеваний. И это только официально. Как заявил во вторник в ходе заседания комитета мажилиса по аграрным вопросам старший прокурор управления группы надзора за соблюдением природоохранного законодательства Бауржан Мукашев, многие факты вспышек регионами скрываются, а на прилавки продолжает поступать продукция сомнительного качества.

Как отметил Мукашев, вспышки опасных болезней животных «обнажают эпизодическую ситуацию в стране». Только в 2023 году вспышки сибирской язвы произошли в Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской и Карагандинской областях, в результате чего погибло 100 голов скота, заразились 37 человек, один умер.

«Такие случаи зарегистрированы и в этом году – в Костанайской, Алматинской и Жамбылской областях. В целом за три года зарегистрировано более 900 очагов особо опасных заболеваний. Это только официально, на самом деле многое скрывается. Это подтверждается результатами нашей проверки», - заявил прокурор.

По его данным, генеральной прокуратурой проверена деятельность комитета ветеринарного контроля и надзора и его подведомственных организаций. В результате в Акмолинской области обнаружено сокрытие заболеваемости ящуром 14 тыс. голов крупного рогатого скота. Аналогичные факты выявлены еще в трех регионах.

Также прокурорами обнаружены около 3 млн неучтенного скота.

«В результате бюджетное планирование планируется вслепую, статистика вакцинации и диагностики животных приписывается, выборочно выявлено 30 тыс. поддельных таких актов. Де-факто, думаю, немного больше. Начато следствие по фактам закупа некачественных вакцин и завышение цен на них на 2 млрд тенге. Расследование поручено Антикору», - сообщил Мукашев.

Он подчеркнул, что недостаточно контролируется весь этап поступления продукции животноводства на торговые объекты внутреннего рынка.

«Население еще продолжает забивать скот в обход убойных пунктов, в частных подворьях, с нарушением санитарных норм. А на прилавки продолжает поступать продукция неизвестного качества и происхождения», - констатировал прокурор.

Выборочные проверки в этом направлении установили 5 тыс. подложных справок на мясную продукцию, в том числе на рынках столицы.