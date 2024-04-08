В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой завершился допрос Куандыка Бишимбаева

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой закончился допрос Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в ее убийстве. Его начали допрашивать еще на прошлой неделе. Суд перешел к допросу свидетелей.

Куандык Бишимбаев продолжает отрицать обвинения в истязании и в убийстве Салтанат Нукеновой, с которой он состоял в гражданском браке. "Я наносил ей удары по лицу, но не считал, что пощечина может причинить смерть, что в результате этого у нее может произойти черепно-мозговая травма", - ответил Бишимбаев судье.

Кроме того, в суде выяснилось, что Нукенова написала Бишимбаеву расписку о том, будет послушной женой и вместе с ним будет читать намаз.

Двоюродная сестра погибшей Айнура Нукенова рассказала, что после свадьбы с Бишимбаевым Салтанат стала меньше общаться с ней, и даже просила не писать ей, чтобы муж не прочитал переписку. Она также рассказала, что Нукенова ранее уже намеревалась уйти от мужа и говорила о побоях.

Показания также дал врач скорой помощи Нурлан Мукамбердинов, первым прибывший на место. По его словам, вызов поступил в 19:55, скорая прибыла к ресторану в 20:03. Осмотрев Нукенову, он увидел «окологлазничные синяки, давность около суток, подворочен нос, лица синяки, синяки предплечий», «вывих подбородка, гематомы лица, ссадина, гематома таза и голени с правой стороны», пациентка была без сознания, пульс, дыхание и сердцебиение отсутствовали.

Врач спросил у Байжанова и Бишимбаева о причинах такого состояния женщины, но они не ответили. После того, как пациентку не удалось реанимировать, врач передал данные полиции.

Максим Марченко, один из сотрудников полиции, прибывший на место, сообщил, что около 20:00 поступил вызов, что муж избил жену, после чего она скончалась.

Напоминаем, что в ночь на 9 ноября 2023 года экс-министр нацэкономики Куандык Бишибаев избил супругу в ресторане, принадлежащей его семье, после чего она умерла.