Документальный фильм о проблеме сексуализированного насилия в Казахстане набрал почти миллион просмотров

В Алматы прошла пресс-конференция, посвященная документальному фильму «Горгона» режиссера Рината Балгабаева о проблеме сексуализированного насилия в Казахстане. Фильм создан при поддержке «ООН-женщины» и Центральноазиатского альянса по искоренению гендерного насилия. Релиз фильма был выпущен на платформе YouTube 6 марта и уже набрал почти миллион просмотров.

Исполняющая обязанности главы «ООН-женщины» Дина Амришева и координатор Центральноазиатского альянса по искоренению гендерного насилия Жанна Газизулина рассказали о важности данного проекта в нынешней для Казахстана ситуации.

«Данный фильм содержит также очень важное экспертное мнение и контактную информацию кризисных центров. Мы надеемся, что этот фильм, в первую очередь, сподвигнет наше общество на более глубокое размышление данной проблематики, а во вторую – принесет пользу конкретным людям, чтобы они нашли поддержку и помощь», - отметила Амришева.

Режиссер Ринат Балгабаев рассказал, что создание документальной картины заняло полтора года: он должен был выйти еще в ноябре, но по разным причинам не могли его подготовить к выходу, в том числе из-за сложностей с поиском героинь, готовых поделиться своей историей.

«Это было очень тяжело снимать. Тяжело искать героинь. Последний фильм вышел вопреки. На него ушло полтора года моей жизни. (...) Для этого фильма было обработано около ста историй. Засняли 13 интервью. (...) Я искал героинь, которые рассказали бы это с открытым лицом, которые уже где-то заявляли (свою историю - В.). У меня были две героини. Одна отказалась уже после съемок, а вторая в день съемок перестала контактировать с нами», - сказал он.

Балгабаев отметил, что в поисках ему помогли организации, участвовавшие в создании фильма и контактирующие с жертвами насилия, а также тот кредит доверия, которого он добился своими предыдущими картинами. Ранее он уже снял фильмы «Беги», посвященный теме домашнего насилия, и «Не прикасайся», посвященный теме домогательств.

Халида Ажигулова, защитница прав жертв сексуализированного насилия, констатируя распространенность преступлений против половой неприкосновенности казахстанок, считает, что в стране должны быть приняты справедливые законы и методики расследования дел по сексуализированному насилию.

«Чтобы не было той двойной травмы, которую получают жертвы насилия, когда они общаются со следователями, прокурорами и судьями и им задают некорректные вопросы. Это та еще пытка, когда тебя, пострадавшую, делают виноватой», - подчеркнула она.

Молдир Албан, экспертка по гендерным вопросам, рассказала о трудностях доведения подобных до суда: «На первых этапах девушка обращается, якобы берут заявление. Но на руки не дается талон. СМС не приходит. Мы уже понимаем, что это дело не зарегистрировано».

Также экспертка сообщила о случаях, когда на потерпевших оказывается давление с целью вынудить забрать заявление об изнасиловании.

«Почти все героини в это фильме не довели дело до суда» - отметила Албан и добавила, что в целом из всех случаев преступлений против половой неприкосновенности лишь 8-10% доходит до полиции и только 1-2% до суда.

Основой для концепции фильма послужил популярный тренд в социальных сетях: в 2022 году тысячи девушек по всему миру публиковали изображения с Медузой Горгоной, чтобы выразить, что они столкнулись с насилием. Фильм призван показать реальные истории героинь, переживших насилие, и стимулировать зрителя к размышлению и выводам.

По данным ООН, ежегодно каждая шестая казахстанка сталкивается с насилием. В Казахстане, как и во многих других странах мира, гендерное насилие часто остается в тени из-за стигмы и страха пострадавших перед возможной дискриминацией и непониманием.

Документальный фильм «Горгона» находится в открытом доступе.